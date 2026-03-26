韓国コスメブランド「rom&nd（ロムアンド）」から、今注目の“束感まつ毛メイク”を楽しめる新作アイテムが登場♡自然なロング感とボリューム感を叶える「ハンオールフォックスラッシュマスカラ」と、ウォータープルーフマスカラもすっきり落とせる「ハンオールマスカラリムーバー」が発売されます。メイクからクレンジングまで快適に楽しめる、新しいアイメイクル}