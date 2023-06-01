「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）ダラスの地で価値ある勝ち点１をつかみ取った。１次リーグＦ組初戦で、日本は準優勝３度の強豪オランダと２−２で引き分けた。１点を追いかける後半４４分、小川航基（２８）＝ＮＥＣナイメヘン＝のヘディングシュートが鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝に当たって得点となる起死回生のゴール。２度追い付く驚異の粘りを発揮し、３大会連続