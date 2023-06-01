「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）２度目の日本同点ゴールの瞬間、森保一監督は両手を高く上げ、喜びを爆発させた。準優勝３回を誇る強豪オランダを相手に執念の粘り。「勝ち点１以上の価値があるドローだった」とうなずいた。絶対に負けられない初戦。１−２の後半３０分、森保監督が勝負に出た。冨安、小川、菅原を同時投入。「メッセージは明確だった」（冨安）と、攻撃的な