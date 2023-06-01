お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ！』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。6月15日の放送では、大竹が経済アナリストの森永康平とともに、米国とイランの戦闘終結に向けた協議に関する朝日新聞の記事を取り上げた。 森永康平「60日間の交渉期間を設けるっていう話なので、本当に終わるかどうかというのは、イラン側とアメリカ