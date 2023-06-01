ユーロドルは小反発。米国とイランが暫定的な和平合意に達したことでリスク回避が和らいでいるものの、中東情勢の先行きや今週のＦＯＭＣを巡る不透明感から戻りは鈍い。１．１６ドル台に入ると売りオーダーも並んでいる模様。一方、ユーロ円も１８６円台に一時上昇したものの１８５円台に伸び悩んでいる。 アナリストは「ホルムズ海峡の物流が直ちに正常化するとは考えにくく、恒久的な再開が保証