テレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜・深夜０時１５分）が１５日深夜、最終回が放送された。この日のテーマは「やっぱり家が好き第３弾」。ゲストは、お笑いコンビ「シソンヌ」長谷川忍、「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」末澤誠也、タレントのベッキー。お悩み相談ゲストとしてＪＯＹ＆ｍａｉ夫婦サツマカワＲＰＧ＆でか美ちゃん夫婦が出演し、トークを繰り広げた。番組が終了する騒動などについては言及せず、ナレーションなどでも