プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ゆで豚とニンニクみそのレタス巻き(仕込時間あり)」 「気軽にエスニック！栄養満点トマトと空芯菜の卵炒め by 保田 美幸さん」 「ナッツ入りジューシー（沖縄炊き込みご飯）」 の全3品。 休日にのんびりと手軽に作る献立です。【主菜】ゆで豚とニンニクみそのレタス巻き(仕込時間あり) よくゆでて脂を落とした豚肉にニンニクみそをつけて、レタ