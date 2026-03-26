ベルリンテニス・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ベルリン コート：芝 結果：[ニコラ バルトゥンコワ] 2 - 1 [ディアナ シナイジェル] 試合の詳細データはこちら≫ ベルリンテニス・オープン第1日がドイツ ベルリンで行われ、女子シングルス1回戦で、ニコラ バルトゥンコワと第9シードのディアナ シナイジェルが対戦した。 第1セットはニコラ バル