レクサス・ノッティンガム・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ノッティンガム コート：芝 結果：[坂詰 姫野] 0 - 2 [ジェシカ ボウサス マネイロ] 試合の詳細データはこちら≫ レクサス・ノッティンガム・オープン第1日がイギリス ノッティンガムで行われ、女子シングルス1回戦で、坂詰 姫野とジェシカ ボウサス マネイロが対戦した。 第1セットはジェシ