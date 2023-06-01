J1清水がブラジル2部セアラーのMFディエギーニョ（31）を完全移籍で獲得することが15日、明らかとなった。16日にも正式発表される。ブラジル人のディエギーニョは1メートル75の守備的MFで、25年にセアラーへ加入すると、昨季はブラジル1部で31試合に先発出場。チームは2部へ降格したものの、今季もリーグ戦8試合に出場するなど中盤の主力としてプレーを続けてきた。元日本代表の前園真聖氏も所属したゴイアスでのプレー経験も