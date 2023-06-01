戦闘終結への一歩となるのでしょうか。アメリカのトランプ大統領が「イランとの合意が成立した」と発表しました。15日のニューヨーク原油市場ではホルムズ海峡の開放への期待が高まり、取引開始直後に今年3月以来初めて1バレル＝80ドルを下回りました。トランプ氏（SNSより・14日）「イランとの合意が成立した。みなさん、おめでとう！」イランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、「合意が成立した」と発表したアメリカのトランプ