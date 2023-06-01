J2磐田が来季の新戦力として、J1神戸の元日本代表MF乾貴士（38）の獲得に動いていることが15日までに分かった。複数の関係者によると既にオファーを提示済み。乾を巡っては槙野智章監督（39）率いるJ2藤枝も獲得に動いている。磐田は15日、今季J1百年構想リーグを制した神戸でコーチを務めた秋葉忠宏氏（50）が来季新監督に就任すると発表。同じく今季神戸に在籍する乾は昨季まで秋葉氏が監督を務めた清水で主力としてプレーし