Ｊ１清水がブラジル２部セアラーＳＣのＭＦディエギーニョ（３１）を完全移籍で獲得することが分かった。ディエギーニョはブラジル出身、１７５センチの守備的ＭＦで、右サイドバックなどでもプレー可能。今季はリーグ戦８試合に出場した。清水は主力としていたＭＦマテウスブエノ（２７）が鹿島へ完全移籍が決定的。さらにＭＦ宇野禅斗もドイツ１部ボルシアＭＧへの移籍が確実視されており、中盤の主力２人を欠く状況。すでに