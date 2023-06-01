アメリカとイランの和平合意について、ロイター通信は先ほど、アメリカのトランプ大統領、バンス副大統領、そして、イランのガリバフ国会議長が覚書に署名したと報じました。トランプ政権高官の話として伝えたもので、これとは別に、19日に調印式が行われるということです。この高官によりますと、合意ではホルムズ海峡の即時の開放と、アメリカによるイランへの海上封鎖の解除が含まれているということです。また、レバノンへ攻撃