フランスのマクロン大統領は15日、原子力空母「シャルル・ドゴール」について、ホルムズ海峡周辺に「2〜3日以内に展開可能だ」と述べ、航行支援に向けた準備が整っていると強調しました。フランスのマクロン大統領は15日、G7＝主要7カ国首脳会議に先立ち行われた地元テレビ局のインタビューで、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書合意を受けて、原子力空母「シャルル・ドゴール」を「2〜3日以内に現地海域へ展開可能だ」と述