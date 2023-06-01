中国メディアの快科技によると、貴州省貴陽市内の道路上でこのほど、多目的乗用車（MPV）と自動運転ミニバスが衝突する事故があった。このミニバスは地元企業のPIX Movingが開発した自動運転レベル4の「RoboBus」で、事故当時、客が乗っていた。右側に設けられている乗降口が衝突したMPVに塞がれたため、客は車外に降りられなくなった。両車両とも低速で走行中に衝突し、MPVの運転席側にのみ明らかな擦り傷が見られ、両車両とも構