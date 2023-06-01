格闘技イベント「RIZIN」は15日、埼玉県川口市内でRIZIN女子スーパーアトム級（49キロ契約）の対戦カードを発表した。7月18日の「RIZINLANDMARK15inHIROSHIMA」（広島グリーンアリーナ）ではDEEP女王の大島沙緒里（31＝リバーサルジム新宿Me，We）はイ・イェジ（26＝韓国）と、新世代を担う須田萌里（21＝SCORPIONGYM）はパク・シウ（34＝韓国）とそれぞれ対戦が決定。8月11日の「RIZIN.54」（TOYOTAARENATOKYO）