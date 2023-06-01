ボートレース住之江の「ＭＢ選手会会長杯２０２６ダイスポジャンピーカップ」は１５日、予選最終日となる２日目が行われた。Ｖ筆頭候補の松井繁（５６＝大阪）は初日ドリーム戦を制するなど２、１着発進。予選ラストとなるこの日の９Ｒも、２コースからコンマ１２とトップスタートを決めると、１Ｍ的確に運んで２着を確保。予選首位通過を決めた。仕上がりについては「足は普通。乗り心地は悪い」と微妙だが、貫禄のレース運