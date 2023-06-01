◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組スペイン―カボベルデ（１５日、アトランタ競技場）今大会の優勝候補スペイン（ＦＩＦＡランク２位）は、Ｗ杯初出場となるカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）と１次リーグＨ組初戦で対戦する。先発メンバーが発表された。スペインの神童、１８歳ＦＷヤマルはベンチスタートなった。名門・バルセロナの１０番を背負う若きウィンガーは、４月にクラブで左ももを負傷。状態が危ぶまれてい