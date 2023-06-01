コストコで「О157」による食中毒です。 【写真を見る】男の子が重症…コストコで“Ｏ１５７”男女計５人が下痢などの症状店内調理の「ハイローラー」が原因 名古屋市保健所によりますと、先月末と今月1日に「コストコホールセール守山倉庫店」で調理されたベーコンやレタスなどを生地で巻いた「ハイローラー」を食べた男女5人が下痢などの症状を訴えました。 5人の便からは腸管