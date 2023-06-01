NY株式15日（NY時間11:13）（日本時間00:13） ダウ平均51854.71（+652.45+1.28%） ナスダック26569.89（+681.05+2.64%） CME日経平均先物69385（大証終比：-15-0.02%） 欧州株式15日GMT15:13 英FT100 10432.59（-39.13-0.37%） 独DAX 24898.55（+263.25+1.07%） 仏CAC40 8409.07（+58.20+0.70%） 米国債利回り 2年債 4.043（-0.038） 10年債 4.459（-0.020） 30年債 4