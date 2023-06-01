複合型施設が新たな社内外交流の形を提案。ビジネスパーソンの心身を整え、つながりを生む“ウェルビーイングの拠点”へと進化していました。都心で行われていた熱き戦い。令和のオフィスに求められる“つながり”を綱引きで実現。“ウェルビーイングの拠点”へと進化する複合型施設の新たな役割とは。東京・池袋にある複合型施設・サンシャインシティで行われた「サンシャインシティ綱引き大会」。入居するテナント企業ら25チーム