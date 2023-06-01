アメリカのバンス副大統領は、イランとの戦闘終結に向けた合意の覚書について、14日に「デジタル署名した」と明らかにしました。そのうえで、覚書の文面について「今週中に公開したい」と話しています。また、バンス氏はスイスで19日に開かれる方向で調整されているイランとの覚書への署名式について、「私は行くつもりだが、トランプ大統領が出席する可能性もある」と話しています。