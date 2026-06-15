カマタマーレ讃岐は15日にIPU・環太平洋大FWイ・ジンヨン(23)、カルビン大(韓国)DFキム・ドフン(20)、清州大(韓国)FWカン・ドンウォン(20)の来季加入内定を発表した。イ・ジンヨンは韓国の東国大学師範大付高から神村学園高に入学して来日。クラブは「攻守にハードワークできるストライカー」と紹介した。「これまで自分に関わってくれた方々への感謝の気持ちを忘れずこれからも自分らしく日々成長していきます。カマタマーレ
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