東京・港区のキャッシュレス決済アプリ「みなトクPAY」で、他人のポイントをだましとった疑いで15歳の少年が逮捕されました。15歳の少年は3月、港区独自のキャッシュレス決済アプリ「みなトクPAY」の40人分のギフトコードを不正に入手して、自分のアプリに40万円相当のポイントを付与させてだまし取った疑いが持たれています。港区では物価高騰に伴う補助金として、区民に1人あたり1万円分のポイントがもらえるギフトコードを各家