ノルウェーの裁判所は15日、皇太子妃の長男に対し、性的暴行などの罪で禁錮4年の判決を言い渡しました。ノルウェーのメッテ・マリット皇太子妃の長男、マリウス・ボルグ・ホイビー被告は、4件の性的暴行やマリファナ3.5キロの受け渡しなど、約40件の容疑で起訴されていました。ホイビー被告は主な起訴内容を否認していましたが、オスロ地方裁判所は15日、4件の性的暴行のうち2件について有罪、残る2件については無罪と判断しました