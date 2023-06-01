6月22日22時より一夜限りの特別番組『菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD』（ニッポン放送）が生放送。菅田が3年4ヵ月ぶりに「オールナイトニッポン」パーソナリティを担当する。【写真】『豊臣兄弟！』仲野太賀＆菅田将暉が名古屋でトーク！「あっという間でした」「贅沢な時間を過ごさせていただいた」俳優としてさまざまな作品で活躍を続ける菅田は、2017年4月から5年間『オールナイトニッポン』月曜日のレギュラーパーソ