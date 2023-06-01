15日午後、愛知県蟹江町で自転車に乗っていた78歳の男性がダンプカーにはねられ、死亡しました。 【写真を見る】ダンプカーと自転車が衝突…自転車の男性（７８）が死亡愛知・蟹江町 警察によりますと15日午後1時半前、蟹江町蟹江新田の県道で、走っていた自転車とコンビニエンスストアの駐車場から出てきたダンプカーが衝突しました。 この事故で、自転車に乗っていた蟹江町のアルバイト、小西修さん（78