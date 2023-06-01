１４日、自宅で娘と撮影に応じる津南新村の住民アミナさん（左）。（ホータン＝新華社記者／常博深）【新華社ホータン6月15日】中国新疆ウイグル自治区和田（ホータン）地区策勒（チラ）県の中心市街地から南へ3キロの地点にある津南新村は、天津市が対新疆ペアリング支援の一環として、山岳部住民の平野部移転事業のモデル村として整備した。天津の支援チームの継続的支援の下、村は策勒県内の郷鎮に分散していた住民を統合し