6月15日に放送された『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）はドラマ終盤の重要局面へと突入する第10話。探究学習発表会での瑠夏（伊東蒼）たち4期生の言葉を受けて、宇宙サバ缶プロジェクトを引き継ぐことを決めた藤倉（池端杏慈）たち“5期生”の物語が展開する。菅原（出口夏希）たちから始まったプロジェクトのバトンが、13年（保存検査の期間を含めれば14年ということになるだろうか）という歳月を経て、ついに最終走者へ