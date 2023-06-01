いまから6年半ほど前のCES 2020で、ソニーが「VISION-S」を発表した。「これからはクルマがスマホ化する」というプレゼンに感銘を受けたのだった。確かにクルマにカメラやセンサーが搭載され、通信が載るコネクテッドカーはまさにスマホと一緒のように感じた。クアルコムもプラットフォームを手掛けるとなれば、スマホジャーナリストがコネクテッドカーを追い続けるのも必然のように感じた