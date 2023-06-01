カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究チームは、Googleの支援を受け、中古のスマートフォンを再利用して低炭素なクラウドコンピューティングプラットフォームを構築する取り組みを進めている。今秋には、2000台のGoogle Pixelを利用したデータセンターが立ち上げられる予定だ。 取り組みの背景 コンピューティング分野において、カーボンフットプリント（製品やサ&