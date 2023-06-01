国会で野党議員が「自衛隊は経済的に厳しい子どもたちが行く」と発言し、小泉防衛大臣は「配慮に欠ける発言だ」と反論しました。立憲民主党・古賀千景議員：自衛隊に経済的に厳しい子供たちが行く。豊かな子供たちは自衛隊とかならない。すみません、失礼しました。訂正します。でも、本当にそこに生活の厳しい子供たちが生きている。小泉防衛大臣：自衛官の子供たちへの配慮に欠ける発言だったのではないでしょうか。事実誤認だと