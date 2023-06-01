東京・杉並区長選（２１日告示、２８日投票、２９日開票）のネット討論会が１５日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＲｅＨａｃＱ―リハック―」で配信され、「日本結束党」副統領の上梨裕奨氏が出馬辞退を表明し、退席する事態となった。同区長選には現職の岸本聡子氏、前区長の田中良氏、自民党前区議の大和田伸氏、国際ビジネスコンサルタントの増田義彦氏、上梨氏の５人が出馬を表明していた。前日の公開討論会に続いて行われた