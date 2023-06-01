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【S.H.Figuarts サイドバッシャー】 開発・発売元：BANDAI SPIRITS 5月25日 発送 価格:33,000円（税込） ジャンル：アクションフィギュア サイズ：全長約210mm BANDAI SPIRITSが展開するアクションフィギュアブランド「S.H.Figuarts」シリーズから『仮面ライダー555（ファイズ）』に登場する仮面ライダーカイザの