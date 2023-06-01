【1/18 ダッジ・チャージャー 1970 "Fast & Furious" (ブラック)】 8月下旬発売予定 価格：38,900円 全長：294mm 重量：1,080g 【1/18 トヨタ スープラ ターボ 1994 "Fast & Furious" (オレンジパール)】 7月下旬発売予定 価格：38,900円 全長：254mm 重