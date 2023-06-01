【学園アイドルマスター まちぼうけ3】 6月第3週発売 価格：1回400円 雨夜 燕 バンダイは、ガシャポン「学園アイドルマスター まちぼうけ3」を6月第3週に発売する。価格は1回400円。 本商品は、「ずっとあなたを待っている…」をコンセプトにしたガシャポンオリジナルのデフォルメフィギュア「まちぼうけ」シリーズの「学園アイドルマスター」第3弾