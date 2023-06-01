【Amazon：Tplook エアブラシ塗料セット】 期間：6月16日0時～6月22日23時59分 Tplook エアブラシ塗料9色セット（30ml/1オンス） Amazonにて、Tplookのエアブラシ塗料セットが特別価格で販売されている。期間は6月22日23時59分まで。 今回、アクリル素材を採用したエアブラシ向け塗料のセットがラインナップ。安定的な濃度で目詰まりしにくくエアブラシとの相性も良い、一般色の3色と