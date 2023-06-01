テレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜・深夜０時１５分）が１５日深夜、最終回が放送された。同番組を巡っては、５月１８日放送分であのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名を出したことで波紋を呼んだ。その後、ＳＮＳで鈴木が放送内容に苦言を呈し、あのも番組降板を自ら宣言する事態に。局も謝罪し、２８日には６月１５日で番組を終了すると発表していた。この日のテーマは「やっぱり家が好き第３弾」。ゲストは、お笑
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