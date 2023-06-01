英紙「ザ・サン」など複数の海外メディアが１４日のＷ杯１次リーグＦ組のスウェーデン戦に、１―５と大敗を喫したチュニジア代表のラムシ監督が解任危機に陥ったと報じた。同監督はスウェーデン戦後「私たちにはプライドがある」と次戦以降での巻き返しを誓っていた。ただ、同紙などによると、３大会連続７度目の出場となったＷ杯の初戦で、思わぬ大差で敗れ、母国のサポーターたちが激怒したことが要因だという。チュニジア代