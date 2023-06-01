１２日、中国・南アジア博覧会で開かれた新商品発表会。（昆明＝新華社記者／趙普凡）【新華社昆明6月15日】中国雲南省昆明市で11日から開かれている第10回中国・南アジア博覧会には、雲南省の企業が多くの新製品を発表し、ブランド力の向上を図った。特産キノコ「見手青」味のポテトチップスや魔除けや招福の神獣「瓦猫（ワーマオ）」を刺しゅうしたバケットバッグ、薬草成分を配合したスキンケア製品など、アイデアと実用性を