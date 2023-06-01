人気芸人が元アイドルの番組プロデューサーに激怒。「めっちゃ怖い」と声が上がった。【映像】人気芸人がブチギレる瞬間6日15日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#7が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それ