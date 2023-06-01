イスラエル軍が15日、レバノン南部で無人機攻撃を行い、1人が死亡しました。アメリカとイランとの和平合意発表後、イスラエル軍によるレバノンへの攻撃で初の死者とみられます。ロイター通信によりますと、15日、イスラエル軍がレバノン南部で無人機攻撃を行い、車に乗っていた運転手1人が死亡したということです。アメリカとイランの和平合意の発表後、イスラエルによるレバノンへの攻撃で初の死者とみられます。イスラエルは、レ