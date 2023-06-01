【Amazon：Dellゲーミングモニター「Alienware」シリーズ セール】 セール期間：6月16日0時～6月22日23時59分 「AW3225QF」 Amazonにて、Dellのゲーミングモニター「Alienware」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は6月22日23時59分まで。 期間中、4K解像度、曲面パネル、Dolby Vision、240Hzのリフレッ