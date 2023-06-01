【Amazon：LG スマートテレビ】 セール期間：6月16日～6月29日23時59分 LG 55V型有機ELテレビ「OLED55C5MJA」 AmazonにてLGのスマートテレビが特別価格で販売されている。期間は6月29日23時59分まで。 対象商品には、OLEDモデル「OLED65B5PJA」、「OLED48B5PJA」、「OLED55C5MJA」や、UHDモデル「55UA7500PJA」、「65NU850BPJA」がラインナップされている。