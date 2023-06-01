【モデルプレス＝2026/06/16】様々なジャンルのパーソナリティが担当するニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD』。6月22日は、俳優の菅田将暉がパーソナリティを務めるラジオ『菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD』（22時〜24時）が放送される。【写真】菅田将暉「MUSIC AWARDS JAPAN」レカペでのタキシード姿◆菅田将暉、3年4か月ぶり「ANN」パーソナリティ俳優として様々な作品で活躍を続ける菅田は、2017年4月から5年間『オ