アメリカのトランプ大統領は15日、「船団がホルムズ海峡を抜けて動き始めている。その多くは石油を積んでいる」とSNSに投稿しました。トランプ氏は「船団は完全に安全な南側の“ハイウェイ”を進んでいる」としたうえで、「他にも航路はある」と書き込んでいます。トランプ氏はイランとの合意の覚書が署名されれば、▼ホルムズ海峡が即時解放され、▼永久に通航料は無料になるなどとアピールしていました。