2000（平成12）年6月16日、香淳皇后（当時は皇太后さま）が老衰のため97歳で亡くなられた。奈良時代以降の歴代皇太后・皇后で最高齢だった。1926年、昭和天皇の即位に伴い皇后に。晩年は御所の庭を車いすで散策するなど側近に囲まれて過ごされた。写真は73年、須崎御用邸でミカンをスケッチされるご様子。