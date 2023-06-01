J2藤枝が、同じJ2の大分からDF岡本拓也（33）を獲得することが15日までに分かった。複数の関係者によれば既に合意に達しており、近く正式発表される見通しという。浦和のアカデミー出身の岡本は、2010年に2種登録選手としてトップチームに登録され、同年3月にトップデビュー。11年に正式にトップ昇格を果たした。ただレギュラー獲得には至らず、その後は当時J2だった長崎で経験を積み、再び期限付きで加入した湘南で才能を開花