ワーク・ライフ・バランスの欠如が、働く人の離職理由で初めてトップに。企業に求めるものの“世代間ギャップ”が見えてきました。総合人材サービスを提供する企業が行った「働き手が企業に求める魅力や価値に関する調査」によりますと、日本の働き手が企業を辞める決定的な理由として、横並びながら33％が「ワーク・ライフ・バランスの欠如」を挙げ、長年最多だった「不十分な報酬」を抜き、初めて首位になりました。働き手が日々